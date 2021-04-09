Стерненко відбуватиме домашній арешт в Одесі

Активіста зобов'язали здати закордонний паспорт

Цілодобовий домашній арешт колишній лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко відбуватиме на орендованій квартирі в Одесі, а не в Києві, як це було раніше. Про це повідомляє Depo.Одеса.

Новий запобіжний захід, котрий призначив П'ятий апеляційний одеський суд Сергію Стерненку, активіст відбуватиме в Одесі. Цілодобовий домашній арешт Сергія проходитиме на орендованій квартирі. Відповідний договір оренди житла був переданий суду.

Цілодобовий домашній арешт дали також Руслану Демчуку. Обох активістів зобов'язали здати закордонні паспорти. Зазначимо, через тиждень, 16 квітня, відбудеться апеляційне засідання щодо оскарження захисниками Стерненка його вироку. Адже 23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини. Його засудили до семи років та трьох місяців в'язниці з конфіскацією половини майна. Суд визнав Стерненка винним у скоєнні злочинів за статтею 187 (розбій) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу, але разом з тим звільнив його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину за статтею 146 (викрадення людини) у зв'язку із закінченням терміну давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Про звільнення згодом написав і сам Стерненко.

«Мені скасували заставу, але гроші не віддають. Вирок не набув законної сили, отже застава діє. Можливо, згодом із ухвали суду дізнаємося деталі», – сказав Стерненко у коментарі українським ЗМІ.