Розгляд апеляції по справі Стерненка перенесли: у суддів закінчився робочий день

Продовження розгляду відбудеться 23 квітня

Колегія суддів Одеського апеляційного суду не встигла розглянути апеляційну скаргу адвокатів Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука через завершення робочого дня. Про це повідомляє «Суспільне».

В Одеському апеляційному суді у п'ятницю, 16 квітня, розглядали апеляційну скаргу Сергія Стерненка щодо вироку, котрий виніс раніше Приморський районний суд Одеси. Продовження розгляду відбудеться 23 квітня о 12:00 – за одне засідання апеляційний суд не встиг винести рішення. Також зазначимо, що на засіданні суд заборонив вести пряму трансляцію.

Нагадаємо, справу, за якою засудили Стерненка, суд розглядав упродовж майже п'яти років. Йому інкримінували викрадення й катування тодішнього депутата однієї з районних рад Одещини Сергія Щербича, який керував одеським відділенням партії «Родіна». Також у цій справі ексочільнику одеського «Правого сектору» закидали незаконне зберігання зброї.

За версією слідства, напередодні отримання Щербичем мандату депутата райради в 2015 році, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били й вимагали відмовитися від депутатства. Слідчі вважають, що одним з чоловіків у масках, які напали на Щербича, був Стерненко. Те саме заявив у суді і сам Щербич. Стерненко на це відповідав, що справа є сфабрикованою та побудованою «виключно на заяві Щербича». Щодо зберігання зброї Стерненко заявляв, що добровільно видав поліції пневматичний пістолет, колекційний ніж та шумовий пістолет, який начебто визнали вогнепальною зброєю.

Екслідер одеського «Правого сектору» пов'язував цю справу з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим, оскільки потерпілий Щербич є членом партії мера «Довіряй ділам» та, за словами Стерненка, другом одеського очільника.

Нагадаємо, цілодобовий домашній арешт колишній лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко відбуває на орендованій квартирі в Одесі.