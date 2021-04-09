Суд відпустив Стерненка під домашній арешт

Активіст каже, що почувається добре – «стан здоров’я нормальний, не заразився нічим»

Одеський апеляційний суд відпустив колишніх лідерів одеського «Правого сектора» Сергія Стерненка і Руслана Демчука з СІЗО під домашній арешт. Про це повідомляє видання «Грати».

Також про звільнення активіста повідомили адвокати з юридичної компанії «Міллер» у Facebook. «Перебування під домашнім арештом краще, аніж у вʼязниці. Але далі головне – розгляд по суті», – прокоментував Стерненко.

Додамо, що клопотання нардепів про поруки суддя залишив без задоволення. Стерненка і Демчука залишають з електронним браслетом, їм треба з'являтися на першу вимогу прокурорів.

Про звільнення згодом написав і сам Стерненко.

«Мені скасували заставу, але гроші не віддають. Вирок не набув законної сили, отже застава діє. Можливо, згодом із ухвали суду дізнаємося деталі», – сказав Стерненко у коментарі українським ЗМІ.

Він також розповів, що почувається добре – «стан здоров’я нормальний, не заразився нічим».

«Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)», – пише адвокат активіста Масі Найєм.

Перед засіданням прихильники активіста повідомили, що не збиратимуть акцію протесту, давши «останній шанс» владі довести незалежність цього суду.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.