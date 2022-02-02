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    Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС

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    Затриманий казав, що&nbsp;може домовитися про &laquo;отримання&raquo; посади керівника у силовій структурі за $60 тисяч - Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС
    Затриманий казав, що може домовитися про «отримання» посади керівника у силовій структурі за $60 тисяч
    фото: Нацполіція

    Псевдородичем міністра Дениса Монастирського виявився 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ

    Правоохоронці викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та запевняв, що може домовитися про «отримання» посади керівника у силовій структурі за $60 тисяч. Про це повідомляє пресцентр МВС.

    Встановлено, що псевдородичем міністра Дениса Монастирського виявився 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ.

    «Чоловік – приватний підприємець, час від часу перебував у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів», – розповіли у поліції.

    Так, у розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за $60 тисяч «домовитися» про крісло директора одного з департаментів.

    Шахрая було затримано під час отримання ним «авансу» у розмірі $10 тисяч за відповідну «послугу». Слідчі готують чоловікові вручення підозри.

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    Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС
    Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС
    Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС
    фото: Нацполіція

    Наразі правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

    Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

    Поліцейський намагався пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».

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    Теги: Національна поліція України МВС корупція в Україні хабар Денис Монастирський
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    Поліція затримала «брата» міністра внутрішніх справ за «продаж» посади у МВС