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    Поліція затримала підозрюваного у вбивстві українки в Єгипті - МЗС

    Наразі в Хургаді тривають слідчі дії через вбивство українки
    У Єгипті правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого 2018 року в місті Хургада. Про це повідомив начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. «Щодо загибелі українки, то в Хургаді тривають слідчі дії, підозрюваний затриманий місцевою
    • Вчора, 22:26
    • Розсилка
    Українку вбили 21 лютого у Хургаді
    Фото: ТСН
    Українку вбили 21 лютого у Хургаді

    Наразі в Хургаді тривають слідчі дії через вбивство українки

    У Єгипті правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого 2018 року в місті Хургада.

    Про це повідомив начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

    «Щодо загибелі українки, то в Хургаді тривають слідчі дії, підозрюваний затриманий місцевою поліцією», - сказав Кирилич.

    Згідно з даними місцевих ЗМІ, затриманий - чоловік віком за 30 років.

    Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.

    Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи. 

    Згодом ЗМІ повідомили, що поліція розкрила вбивство українки в Єгипті

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