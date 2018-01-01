Поліція затримала підозрюваного у вбивстві українки в Єгипті - МЗС

Наразі в Хургаді тривають слідчі дії через вбивство українки

У Єгипті правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого 2018 року в місті Хургада. Про це повідомив начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. «Щодо загибелі українки, то в Хургаді тривають слідчі дії, підозрюваний затриманий місцевою



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Фото: ТСН Українку вбили 21 лютого у Хургаді

Наразі в Хургаді тривають слідчі дії через вбивство українки

У Єгипті правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві українки, яке сталося 21 лютого 2018 року в місті Хургада.

Про це повідомив начальник консульського управління забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«Щодо загибелі українки, то в Хургаді тривають слідчі дії, підозрюваний затриманий місцевою поліцією», - сказав Кирилич.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, затриманий - чоловік віком за 30 років.

Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.

Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи.

Згодом ЗМІ повідомили, що поліція розкрила вбивство українки в Єгипті