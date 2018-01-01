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    ЗМІ: поліція розкрила вбивство українки в Єгипті

    За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру
    Поліція затримала вбивцю громадянки України в Єгипті. Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела. За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. І коли дівчина повернулася раніше, він пішов на неї з ножем. Зазначається, що про вбивство дізналися завдяки сусідам. Вони
    • Сьогодні, 07:57
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    <p>Загибла українка</p>
    Скріншот з сюжету ТСН

    Загибла українка

    За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру

    Поліція затримала вбивцю громадянки України в Єгипті. Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела.

    За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. І коли дівчина повернулася раніше, він пішов на неї з ножем.

    Зазначається, що про вбивство дізналися завдяки сусідам. Вони подзвонили в поліцію, коли відчули неприємний запах.

    На тілі дівчини були численні ножові поранення, більшість - в ділянці живота.

    Правоохоронці розглядали понад 20 версій трагедії, серед яких й пограбування.

    Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.

    Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи. 

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