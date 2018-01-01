ЗМІ: поліція розкрила вбивство українки в Єгипті
- Сьогодні, 07:57
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Загибла українка
За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру
Поліція затримала вбивцю громадянки України в Єгипті. Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела.
За даними ЗМІ, убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. І коли дівчина повернулася раніше, він пішов на неї з ножем.
Зазначається, що про вбивство дізналися завдяки сусідам. Вони подзвонили в поліцію, коли відчули неприємний запах.
На тілі дівчини були численні ножові поранення, більшість - в ділянці живота.
Правоохоронці розглядали понад 20 версій трагедії, серед яких й пограбування.
Нагадаємо, посольство України в Єгипті повідомило, що 21 лютого у місті Хургада було вбито громадянку України, яка проживала на території Єгипту в цивільному шлюбі з громадянином цієї країни.
Як повідомляє місцеве видання Vetogate, українка працювала у відділі по роботі з гостями в одному з місцевих готелів. Тіло виявив її чоловік, коли повернувся додому з роботи.