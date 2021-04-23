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    Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн

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    До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану - Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн
    До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану
    Фото: Нацполіція

    У Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно на майже 170 мільйонів гривень

    У Сполучених Штатах затримали учасників злочинної організації, які викрали з сейфів українських банків майже $35 млн.

    За даними Нацполіції, до злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.

    Організаторами банди є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

    Під час трьох років розслідування українські та іноземні поліцейські встановили, що у 2012 – 2015 роках двоє українців, які мають американське громадянство, почали систематично викрадати цінності з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, незаконно проникаючи у банківські сховища.

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    Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн
    Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн
    Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн
    Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн

    Встановлено, що з червня 2015 по березень 2018 року організатори створили злочинне угруповання з щонайменше 25 осіб. Злочинців оголосили в міжнародний розшук влітку 2020 року.

    У 2015-2016 роках зловмисники викрали майно 51 фізособи з індивідуальних банківських сейфів 10 кредитних установ у Києві на майже $35 млн.

    Крім того, банда займалася пограбуванням на території інших країн приблизно на таку ж суму. Грабіжників цікавили готівка, золоті ювелірні прикраси, монети та злитки з дорогоцінних металів.

    Тепер злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Теги: банда США банк пограбування поліція
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