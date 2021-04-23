Поліція затримала у США банду, яка пограбувала українські банки на $35 млн

До злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану

У Києві жертвою зловмисників стала 51 людина – підозрювані викрали з їхніх банківських сейфів майно на майже 170 мільйонів гривень

У Сполучених Штатах затримали учасників злочинної організації, які викрали з сейфів українських банків майже $35 млн.

За даними Нацполіції, до злочинного угруповання входило близько 25 осіб з України, США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.

Організаторами банди є громадяни України, які одночасно мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

Під час трьох років розслідування українські та іноземні поліцейські встановили, що у 2012 – 2015 роках двоє українців, які мають американське громадянство, почали систематично викрадати цінності з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, незаконно проникаючи у банківські сховища.

Встановлено, що з червня 2015 по березень 2018 року організатори створили злочинне угруповання з щонайменше 25 осіб. Злочинців оголосили в міжнародний розшук влітку 2020 року.

У 2015-2016 роках зловмисники викрали майно 51 фізособи з індивідуальних банківських сейфів 10 кредитних установ у Києві на майже $35 млн.

Крім того, банда займалася пограбуванням на території інших країн приблизно на таку ж суму. Грабіжників цікавили готівка, золоті ювелірні прикраси, монети та злитки з дорогоцінних металів.

Тепер злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.