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    США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп

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    Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту - США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп
    Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту
    Фото з відкритих джерел

    Прайс наголосив, що Сполучені Штати виділили понад 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року

    Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю. США не виключають можливість прийняття подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

    Про це заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.

    Прайс зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

    «Ми обговорили продовження тісної співпраці і партнерську підтримку України, в тому числі в частині потреб України в сфері безпеки», - сказав Прайс.

    Прайс наголосив, що Сполучені Штати виділили понад 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

    «Ми продовжимо працювати із надання безпекової допомоги Україні, якої вона потребує для захисту від російської агресії, і це враховує летальні оборонні системи, на основі наших постійних оцінок потреб України», – додав речник Держдепартаменту.

    У середу Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки Заходу перед обличчям російської загрози і агресивних дій Москви.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

    Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

    Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

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    Теги: ЄС США міністр НАТО Україна Дмитро Кулеба
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