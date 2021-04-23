США нададуть Україні допомогу для захисту від російської агресії, - Держдеп

Прайс наголосив, що Сполучені Штати виділили понад 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року

Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальну зброю. США не виключають можливість прийняття подальших антиросійських заходів у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Про це заявив Нед Прайс, офіційний представник Держдепартаменту.

Прайс зауважив, що держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з Кулебою 13 квітня в Брюсселі в рамках саміту міністрів закордонних справ країн НАТО.

«Ми обговорили продовження тісної співпраці і партнерську підтримку України, в тому числі в частині потреб України в сфері безпеки», - сказав Прайс.

Прайс наголосив, що Сполучені Штати виділили понад 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

«Ми продовжимо працювати із надання безпекової допомоги Україні, якої вона потребує для захисту від російської агресії, і це враховує летальні оборонні системи, на основі наших постійних оцінок потреб України», – додав речник Держдепартаменту.

У середу Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує додаткової підтримки Заходу перед обличчям російської загрози і агресивних дій Москви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах, де поінформував про військову активність Росії біля кордонів з Україною.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».