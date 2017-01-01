Поліція знайшла у 16-річної мешканки Авдіївки боєприпаси та вибухівку

Неповнолітня дівчина ховала на горищі багатоповерхового будинку цілий арсенал боєприпасів

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Авдіївського відділення поліції (Донецька область) виявлена неповнолітня дівчина, яка носила із собою бойову гранату. Як повідомляє прес-служба Нацполіції, під час профілактичного відпрацювання території обслуговування поліцейськими була зупинена для перевірки 16-річна першокурсниця



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Знайдені у сховищі на горищі гранати, набої та вибухівка

Неповнолітня дівчина ховала на горищі багатоповерхового будинку цілий арсенал боєприпасів

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Авдіївського відділення поліції (Донецька область) виявлена неповнолітня дівчина, яка носила із собою бойову гранату.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, під час профілактичного відпрацювання території обслуговування поліцейськими була зупинена для перевірки 16-річна першокурсниця місцевого училища. Під час огляду її особистих речей з’ясувалося, що дівчина має при собі гранату РГД-5. Неповнолітня пояснила, що носить цю гранату «як оберіг».

«Юна правопорушниця зізналася поліцейським, що має цілий арсенал таких предметів. Зі слів дівчини, її коханий попросив заховати боєприпаси та вибухівку на деякий час. Вона не змогла йому відмовити та влаштувала схованку на горищі багатоквартирного п’ятиповерхового будинку. Відправившись за вказаною адресою правоохоронці вилучили 3 гранати Ф-1, 3 гранати ВОГ-17, 3 запали до гранат, 165 набоїв до автоматичної зброї різного калібру та 760 грамів пресованого стрічкового пороху», - інформує поліція.

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу. Особу хлопця, власника заборонених предметів, буде встановлено під час досудового розслідування.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.