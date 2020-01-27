Прокуратура хоче покарати поліцейських, які зняли електронний браслет з Альперіна



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26 січня стало відомо, що з підозрюваного у організації контрабандних схем на одеській митниці бізнесмена Вадима Альперіна зняли електронний браслет

За словами прокурора, жодних правових підстав знімати електронний браслет з Альперіна не було, і найближчим часом його буде знову вдягнуто

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціюватиме реєстрацію кримінального провадження щодо працівників поліції, які зняли електронний браслет із одеського бізнесмена Вадима Альперіна та стягнення з нього 70 мільйонів гривень застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Про це у коментарі УП заявив начальник відділу САП, процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Симків.

За словами прокурора, жодних правових підстав знімати електронний браслет з Альперіна не було, і найближчим часом його буде знову вдягнуто.

Він пояснив, що попередня ухвала про обрання Альперіну запобіжного заходу передбачає обов'язок носити електронний браслет протягом двох місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого. Термін 25 січня, зазначений там, стосувався лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Альперін був на засіданні в четвер, де йому була вручена копія ухвали судді, яка передбачала, в тому числі, обов'язок носити браслет. Якщо він дав згоду на зняття браслету, то він порушив цю ухвалу», - заявив Симків.

Тому у понеділок САП і НАБУ будуть вирішувати два питання – реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси і подача до суду клопотання про стягнення з Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття браслету.

Прокурор САП підкреслив, що коли поліція знімає електронний браслет з підозрюваного, вона повідомляє про це прокурора, слідчого або детектива, однак у неділю жодного з представників обвинувачення повідомлено не було. Тим не менше, браслет було знято близько 12 години дня.

«Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей браслет буде вдягнутий на Альперіна. Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП», - резюмував прокурор.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що з підозрюваного у організації контрабандних схем на одеській митниці бізнесмена Вадима Альперіна зняли електронний браслет.

Наприкінці грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

На початку грудня на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).