Поліграфшоу від «Слуг народу». Дубінський і Арахамія проходять тест у прямому ефірі



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Давид Арахамія та Олександр Дубинський Фото: РБК-Україна

«Слуги народу» погодилися пройти тест на детекторі брехні у зв’язку зі скандалом з нібито проплаченим голосуванням проти антикорупційного законопроекту

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія і народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський в прямому ефірі проходять перевірку на поліграфі.

Трансляція тесту ведеться на Youtube-каналі «Вільний».

«Слуги народу» погодилися пройти тест на детекторі брехні у зв’язку зі скандалом з нібито проплаченим голосуванням проти антикорупційного законопроекту.

Адвокат Дубінського повідомила, що передтестове спілкування зі спеціалістом-поліграфологом проводиться у присутності журналістів. Сам тест буде проводитися без журналістів для чистоти та об'єктивності результатів.

Як повідомлялося, Антикорупційна прокуратура почала розслідувати можливе отримання хабарів депутами від «Слуги народу».

Також народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський анонсував прямий ефір з проходження ним детектора брехні. Також він повідомив, що разом з ним поліграф пройде глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

Раніше повідомлялося, що «слуг народу» перевірять на детекторі брехні, заявив нардеп Дубінський. Офіс президента збирається перевірити на детекторі брехні 11 нардепів з президентської фракції «Слуга народу». Всі вони – члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, які відмовилися підтримати законопроєкт №2047-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості» на засіданні комітету 18 жовтня.