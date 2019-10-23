Богдан провів переговори з послами країн «Великої сімки»



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Зустріч з послами країн G7 Фото: пресслужба глави держави

На зустрічі окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

Про це 23 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

«Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Українська сторона проінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проекти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК «Нафтогаз України» (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні», - заявили в пресслужбі.

Зазначається, що на зустрічі окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

До слова, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.

Як відомо, в уряді очікують, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України на початку листопада.