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    Богдан провів переговори з послами країн «Великої сімки»

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    <p>Зустріч з послами країн G7</p> - Богдан провів переговори з послами країн «Великої сімки»

    Зустріч з послами країн G7

    Фото: пресслужба глави держави

    На зустрічі окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору

    Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

    Про це 23 жовтня повідомляє пресслужба глави держави.

    «Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Українська сторона проінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проекти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК «Нафтогаз України» (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні», - заявили в пресслужбі.

    Зазначається, що на зустрічі окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

    До слова, президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де взяв участь у церемонії інтронізації японського імператора.

    Як відомо, в уряді очікують, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України на початку листопада.

    МВФ реформа Нафтогаз України інвестиції політика посол Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Офіс президента Андрій Смирнов
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