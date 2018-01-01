Поліс автострахування тепер можна купити через інтернет

Електронний поліс можна зберігати в смартфоні або роздрукувати

7 лютого набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, за яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет. Про це повідомляє FinClub. Для цього через сайт страхової компанії подаєте заявку із всіма необхідними для договору даними. На їх основі страхувальник розрахує ціну договору і кінцево оформить пропозицію



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Електронний поліс можна зберігати в смартфоні або роздрукувати

7 лютого набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, за яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет. Про це повідомляє FinClub.

Для цього через сайт страхової компанії подаєте заявку із всіма необхідними для договору даними. На їх основі страхувальник розрахує ціну договору і кінцево оформить пропозицію для клієнта.

«Пропозиція» буде згенерована в базі даних МТСБУ і залишиться актуальною добу. Якщо клієнт згоден з умовами страхування, він підтверджує транзакцію (як підтверджуються операції в інтернет-банкінгу) і оплачує послуги страховика: або платіжною карткою через сайт компанії, або готівкою у відділенні банку.

Після оплати поліс автоматично зареєструють у базі даних МТСБУ, а клієнт отримає на свій е-мейл підтвердження свого страхування. Поліс можна буде зберігати в телефоні або ж роздрукувати.

За даними FinClub, тільки 10 страхових компаній з 53 пройшли тестування та сьогодні розпочнуть продавати поліси онлайн: «ІНГО Україна», «ПЗУ Україна», «Арсенал Страхування», «Уніка», «АХА Страхування», «Вусо», «Домінанта», «УПСК», «Європейський страховий альянс», «Юнівес».

Бюро зможе оперативно блокувати продаж полісів неплатоспроможними компаніями: в разі виключення їх з МТСБУ укладення нових полісів стане неможливим.

Якщо у вас виникнуть сумніви з приводу достовірності е-поліса ОСАЦВ, його правдивість можна перевірити через інтернет, QR-код і СМС-запит.