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    Політики привітали збірну України з перемогою на чемпіонаті світу з футболу

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    Українці вперше вигралиa футбольний мундіаль U-20 - Політики привітали збірну України з перемогою на чемпіонаті світу з футболу
    Українці вперше вигралиa футбольний мундіаль U-20

    Збірну України, зокрема, привітали Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Святослав Вакарчук

    Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу U-20 з перемогою на чемпіонаті світу.

    «Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу – ви неймовірні! Ви – переможці, ви – наша надія, ви – свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна – навіть більше», - написав президент у Facebook.

    Також українську команду привітав п’ятий президент Петро Порошенко.

    «Неймовірний вечір! Неймовірна перемога! Вітаю молодіжну збірну України з перемогою в чемпіонаті світу. Хлопці, ви вже стали творцями української історії футболу», - зазначив Порошенко.

    За його словами, збірна – «гордість для всієї України! І своєю перемогою довели, що українська молодь – найсильніша та найкраща».

    «Впевнений, ми ще не раз побачимо ваші великі перемоги», - резюмував експрезидент.

    Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що всі перемоги – це результат важкої праці, помноженої на талант.

    А лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук зізнався, що його «бере гордість» від перемоги української збірної.

    Нагадаємо, 15 червня молодіжна збірна України з футболу стала чемпіоном світу серед гравців, не старших 20-ти років. У фінальному поєдинку наша команда здобула вольову перемогу над корейцями.

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