Політсили підписали меморандум про спільну підготовку законопроєкту про ринок землі



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Розгляд правок до законопроєкту буде проходити в межах домовленості та без порушення регламенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у п'ятницю, 20 грудня, всі політичні сили в парламенті погодили процес підготовки до другого читання законопроекту про ринок землі.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

«Підписано меморандум усіма депутатськими фракціями і групами та досягнуто домовленостей, у рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроекту до другого читання», - зазначив Разумков.

Також він підкреслив, що комітет із питань аграрної політики та земельних відносин під час розгляду законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення буде працювати у відкритому режимі.

«До процесу приєдналися всі політичні фракції та партії, представлені в парламенті. Станом на сьогодні досягнута домовленість між усіма політичними силами, як ми йдемо по процедурі. Якщо ми говоримо про регламент, то станом на сьогодні ані керівництвом Верховної Ради, ані комітетом, який буде розглядати ці поправки, порушуватися регламент не буде», — заявив Разумков.

За словами спікера, обмежень щодо зйомок або прямої трансляції засідань комітету немає.

«Камери працюють, ЗМІ працюють, все транслюється у прямому ефірі не тільки каналом Рада, а й будь-яким іншим», - вказав Разумков.

Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

Також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.