«Європейська солідарність» про обшуки: це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українцям замість реальних успіхів



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Фото: eurosolidarity.org

Партія «Європейська солідарність» оприлюднила заяву щодо політичних переслідувань та тиску з боку влади

Сьогодні зранку невідомі у балаклавах заблокували роботу Відкритого офісу партії «Європейська солідарність» за адресою вул. Лаврська, 16. Молодики спортивної статури із прихованими обличчями заблокували вхід на робочі місця і довго не представлялися. Врешті решт з’ясувалося, що ця «спецоперація» проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом «касетного скандалу», з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

Фракція «Європейська солідарність» у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення.

«Європейська солідарність» пов’язує подібну активізацію пана Труби із спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни.

Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Віталієм Каськом, в офісі партії «Європейська солідарність» та обшуки НАБУ в офісі телеканалу «Думская ТБ» в Одесі відбулися одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань.

Фото: eurosolidarity.org

«Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає миру – то потрібні феєричні видовища», - йдеться у повідомленні.

«Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань. Вимагаємо від влади припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ, не ганьбити Україну перед світом і власним народом», - резюмується у заяві «Європейської солідарності».

Раніше Главком повідомляв, що люди в масках влаштували обшук у спортклубі «5 елемент», який пов’язують з Порошенком.

Згодом у ДБР прокоментували обшуки в «5 елементі».