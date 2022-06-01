Рашисти взялися хвалити Залужного, аби... посварити його з Зеленським (відео)

Інформаційна війна продовжує набирати обертів

Путінські пропагандисти розкрили секрет, чому вони захоплюються успіхами українського головнокомандуючого Валерія Залужного.

«Я вже казав, що наші професійні військові з повагою ставляться до Залужного. – заявив черговий «експерт» на російському телебаченні. – Тому давайте виказувати цю повагу частіше та сильніше. Бо чим більше поваги з нашого боку, тим швидше Зеленський його звільнить».

За його словами, Росії не потрібен хороший генерал на чолі української армії.

Нагадаємо, українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк упізнала речі, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Майно жінки їхало на російському танку.

На фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.