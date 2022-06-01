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  3. Рашисти взялися хвалити Залужного, аби... посварити його з Зеленським (відео)
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    Рашисти взялися хвалити Залужного, аби... посварити його з Зеленським (відео)

    Рупори Кремля досі намагаються посіяти розбрат всередині України - Рашисти взялися хвалити Залужного, аби... посварити його з Зеленським (відео)
    Рупори Кремля досі намагаються посіяти розбрат всередині України
    скірншот з відео

    Інформаційна війна продовжує набирати обертів

    Путінські пропагандисти розкрили секрет, чому вони захоплюються успіхами українського головнокомандуючого Валерія Залужного.

    «Я вже казав, що наші професійні військові з повагою ставляться до Залужного. – заявив черговий «експерт» на російському телебаченні. – Тому давайте виказувати цю повагу частіше та сильніше. Бо чим більше поваги з нашого боку, тим швидше Зеленський його звільнить».

    За його словами, Росії не потрібен хороший генерал на чолі української армії.

    Нагадаємо, українська біженка у Великій Британії Аліна Коренюк упізнала речі, які, очевидно, було вкрадено з її будинку, на одному з нещодавно опублікованих у мережі знімків. Майно жінки їхало на російському танку.

    На фотографії, зробленій наприкінці травня, видно, як танк проїжджає повз розбомблені житлові будинки в місті Попасна. За словами жінки, у коробці на фотографії лежить новий бойлер, який планувала встановити до початку війни.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Рашисти взялися хвалити Залужного, аби... посварити його з Зеленським (відео)