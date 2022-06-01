  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Луганщина: окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор»
рус
    Політика

    Луганщина: окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор»

    Офіційно презентація&nbsp;&laquo;Термінатора&raquo;&nbsp;відбулася на щорічному форумі Армія-2021 - Луганщина: окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор»
    Офіційно презентація «Термінатора» відбулася на щорічному форумі Армія-2021
    фото: Дмитро Снєгирьов

    На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв

    На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах населених пунктів Комишуваха та Врубівка. В районі населеного пункту Комишуваха зафіксовано передислокацію БМПТ «Термінатор» у кількості чотирьох одиниць. Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

    БМПТ «Терминатор» призначений для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника, для придушення живої сили, озброєної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю, може вражати також танки, БМП, доти та дзоти.

    На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв. Два автоматичні гранатомети на основі АГС-17 та 7,62-мм танковий кулемет Калашникова. Крім того, передбачено чотири надзвукові протитанкові керовані ракети 9М120 «Атака» з лазерним наведенням.

    Офіційно презентація «Термінатора» відбулася на щорічному форумі Армія-2021.

    Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

    Слов'янськ знову зазнав ракетного удару. Рашисти з артилерії обстріляли громаду на Дніпропетровщині.

    Теги: росія окупанти зброя війна Україна Зброя Росії окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луганщина: окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор»