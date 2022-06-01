Луганщина: окупанти кидають у бій БМПТ «Термінатор»

На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах населених пунктів Комишуваха та Врубівка. В районі населеного пункту Комишуваха зафіксовано передислокацію БМПТ «Термінатор» у кількості чотирьох одиниць. Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

БМПТ «Терминатор» призначений для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника, для придушення живої сили, озброєної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю, може вражати також танки, БМП, доти та дзоти.

На БМПТ встановлено здвоєну автоматичну 30-міліметрову гармату 2А42 з боєкомплектом на 850 набоїв. Два автоматичні гранатомети на основі АГС-17 та 7,62-мм танковий кулемет Калашникова. Крім того, передбачено чотири надзвукові протитанкові керовані ракети 9М120 «Атака» з лазерним наведенням.

Офіційно презентація «Термінатора» відбулася на щорічному форумі Армія-2021.

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