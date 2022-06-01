Ворог на Зміїному облаштовує вогневе прикриття: готується до атаки Одещини

Не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло річки Дунай

Російські окупанти розмістили на українському острові Зміїний модернізовані ракетні комплекси, станції радіоелектронної боротьби та інше озброєння. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Він пояснив, що це може забезпечити вогневе прикриття можливого десантування ворожих ДРГ або масовані обстріли узбережжя Одеської області.

«Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний, тримає напоготові до ракетного удару дві фрегати, споряджені крилатими ракетами типу «Калібр». Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини», – зазначив Назаров.

За його словами, зараз ознак підготовки десантування окупантів немає, але не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло річки Дунай. Також не виключається демонстративний обстріл прибережних районів.

«Штормом знов сьогодні зірвало з якоря два ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її знешкодили, відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані», – підсумував Назаров.

Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.