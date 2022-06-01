Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 1 червня

Майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

Дніпропетровщина

Без тривог. Але був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється.

Харків

У місті – ніч порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей. Поранення отримали п’ятеро цивільних.

Луганщина

Штурмові дії окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста.

Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

Вчора ввечері росіяни з літака атакували об’єднання «Азот», внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу «Пролетарій» в Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. За добу 2 поранених.

Донеччина

Ситуація в області напружена.

Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку — обстріл старої частини міста та району Авдіїського коксохімічного заводу.

Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.

О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки. Без жертв.

За добу – чотирьох вбитих, сім поранених.

Миколаївщина

У Миколаєві ніч пройшла відносно тихо. Миколаївський район: сьогодні зранку – обстріли м. Очаків. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена.

Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загибла. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім карток Росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам, рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада.

Критична ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.

Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.