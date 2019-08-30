Полозов пояснив, чому адвокати не коментують обмін ув’язненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адвокат Микола Полозов

Захисники «не коментують чутки, припущення і явно підроблену інформацію»

Адвокати військовополонених українських моряків не коментують ситуацію навколо ймовірного обміну утримуваними особами між Україною і Росією, поки не будуть підтверджені всі факти.

Про це написав один з адвокатів Микола Полозов на сторінці «Захист військовополонених українських моряків» у Facebook.

«У зв'язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв'язнів, офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українських моряків не дають ніяких коментарів щодо цього. Перш за все, в інтересах своїх підзахисних», - зазначив захисник.

Він наголосив, що захисники «не коментують чутки, припущення і явно підроблену інформацію».

«Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені», - додав Полозов.

Раніше в Офісі президента заявили, що інформація про завершення обміну з РФ не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ще триває.

Також в СБУ заявили, що переговори щодо обміну ув’язненими між Україною та Росією досі тривають.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це зможе прокоментувати, лише коли все завершиться.

Раніше повідомлялося, що вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05.00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та пресслужба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів має інформацію зі слів представників ЗМІ Росії.

Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова й інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доправили до Києва.