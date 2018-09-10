Польща на східному кордоні розмістить нову дивізію стаття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поляки вирішили укріплювати свій кордон

Міністр оборони Польщі оголосив про збільшення військової присутності на сході країни із формуванням нового підрозділу збройних сил.

«Я прийняв рішення про створення нового підрозділу Польської армії, командування якого буде розташована в Седльце. Новим командиром 18-ї механізованої дивізії буде бригадний генерал Ярослав Громадзінський», - цитує міністра сайт польського оборонного міністерства.

Зазначається, що дивізія буде сформована з трьох бригад - двох існуючих, 1-ї бронетанкової та 21-ї бригади Підгальських стрільців, та однієї нової, яка буде невдовзі сформована. Також Маріуш Блащак зазначив, що створення четвертої дивізії посилює східний фланг і зумовлене оперативною потребою.

«18-й механізована дивізія відповідатиме всім стандартам НАТО та буде готова до використання в рамках підкріплення союзників. Проте основним її завданням буде захист території Республіки Польща», - йдеться у повідомленні Міноборони.

Джерело: УНІАН