Польща обійшла Росію в рейтингу імпортерів українських товарів



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В країни Євросоюзу Україна експортувала товарів на $5,7 млрд, що на 5% вище ніж аналогічний період минулого року

У першому кварталі 2019 року Україна експортувала до Польщі товарів на $818 млн, в РФ - на $759 млн

У першому кварталі 2019 року Польща стала найбільшим серед інших країн світу імпортером українських товарів, обійшовши Російську Федерацію. Про це повідомляє Ukraine Now з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

За цей період Україна експортувала до Польщі товарів на $818 млн, в РФ - на $759 млн.

На третьому місці Єгипет - 652 млн доларів, на четвертому Китай - 640 млн. П'ятірку Топ-імпортерів українських товарів замикає Туреччина - $638 млн.

Всього за I квартал українськими компаніями було експортовано товарів на $12,3 млрд, що на 7% вище, ніж за I квартал 2018 року.

В країни Євросоюзу Україна експортувала товарів на $5,7 млрд, що на 5% вище ніж аналогічний період минулого року.

З 2014 року експорт товарів до РФ впав більше ніж у 4 рази. В 2013 році експорт до Росії складав $15 млрд проти $3,6 млрд у 2018 році. Падіння експорту товарів до Росії продовжилося та становило в I кварталі 11%.

Імпорт російських товарів теж зменшується. В 2013 році імпорт товарів з РФ становив 23,2 млрд доларів, за 5 років він впав на 66% та становив в 2018 році 8 млрд доларів. Падіння імпорту товарів з Росії продовжилося та становило в I кварталі 7%.

В СНД Україна експортувала за I квартал товарів на $1,5 млрд, що на 6% нижче ніж за I квартал 2018 року.

Найбільше українські компанії експортували: продукцію металургійного комплексу на $2,8 млрд, продукти рослинного походження на 2,4 млрд та машини, обладнання, механізми, електротехнічне обладнання, електричні машини на $1,1 млрд.