Польща очолила Раду Безпеки ООН

Голова Радбезу ООН змінюється щомісяця

Починаючи з вівторка, 1 травня, головою Ради Безпеки ООН стала Польща та буде займати цю посаду протягом місяця. Згідно зі статутом Радбезу ООН, голова змінюється щомісяця в алфавітному порядку. Польща стала непостійним членом Ради Безпеки ООН 1 січня 2018 року та буде знаходиться в Радбезі до 2020 року. Польща є непостійним членом Ради Безпеки



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Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку

Голова Радбезу ООН змінюється щомісяця

Починаючи з вівторка, 1 травня, головою Ради Безпеки ООН стала Польща та буде займати цю посаду протягом місяця.

Згідно зі статутом Радбезу ООН, голова змінюється щомісяця в алфавітному порядку.

Польща стала непостійним членом Ради Безпеки ООН 1 січня 2018 року та буде знаходиться в Радбезі до 2020 року.

Польща є непостійним членом Ради Безпеки ООН ушосте. Попередньо виконувала це завдання у 1996-1997 роках.

Як відомо, Радбез ООН має п’ятьох постійних членів: Китай, Франція, Росія, США і Велика Британія. А десять непостійних членів обираються на дворічний термін. Крім Польщі, від 1 січня в цій групі є, зокрема, Кувейт, Перу і Республіка Кот-д’Івуар.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Заходу знайшли механізм блокування вето Росії в Раді Безпеки ООН щодо Сирії.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що питання з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу ООН, робить його неефективним та нездатним сприяти встановленню миру у світі.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у Раді Безпеки є структурні проблеми.