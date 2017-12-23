Польща ушосте стала непостійним членом Радбезу ООН
- Сьогодні, 18:15
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Польща два роки виконуватиме завдання непостійного члена Ради Безпеки ООН
Польща буде непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй протягом двох років. Польська сторона братиме участь у розмовах і рішеннях відносно найважливіших питань світової безпеки.
Як відомо, Радбез ООН має п’ятьох постійних членів: Китай, Франція, Росія, США і Велика Британія. А десять непостійних членів обираються на дворічний термін. Крім Польщі, від 1 січня в цій групі є, зокрема, Кувейт, Перу і Республіка Кот-д’Івуар.
Радбез ООН вирішує найважливіші справи, пов’язані з миром у світі, і може застосовувати санкції до держав-членів. Останніми роками вони стосувалися, між іншим, Сирії та Північної Кореї. Проте, на практиці дії ООН дуже обмежені. Більшість резолюцій мають характер заклику поважати міжнародний порядок, а більш суперечливі дії часто блокують постійні члени ООН, які мають право вето. Останніми роками більшість резолюцій у справі Сирії ветувала прихильна Дамаску Росія.
Польща є непостійним членом Ради Безпеки ООН ушосте. Попередньо виконувала це завдання у 1996-1997 роках.
Джерело: Польське радіо