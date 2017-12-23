Польща ушосте стала непостійним членом Радбезу ООН

Польща два роки виконуватиме завдання непостійного члена Ради Безпеки ООН

Польща буде непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй протягом двох років. Польська сторона братиме участь у розмовах і рішеннях відносно найважливіших питань світової безпеки. Як відомо, Радбез ООН має п’ятьох постійних членів: Китай, Франція, Росія, США і Велика Британія. А десять непостійних членів обираються на



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Рада Безпеки ООН

Польща два роки виконуватиме завдання непостійного члена Ради Безпеки ООН

Польща буде непостійним членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй протягом двох років. Польська сторона братиме участь у розмовах і рішеннях відносно найважливіших питань світової безпеки.

Як відомо, Радбез ООН має п’ятьох постійних членів: Китай, Франція, Росія, США і Велика Британія. А десять непостійних членів обираються на дворічний термін. Крім Польщі, від 1 січня в цій групі є, зокрема, Кувейт, Перу і Республіка Кот-д’Івуар.

Радбез ООН вирішує найважливіші справи, пов’язані з миром у світі, і може застосовувати санкції до держав-членів. Останніми роками вони стосувалися, між іншим, Сирії та Північної Кореї. Проте, на практиці дії ООН дуже обмежені. Більшість резолюцій мають характер заклику поважати міжнародний порядок, а більш суперечливі дії часто блокують постійні члени ООН, які мають право вето. Останніми роками більшість резолюцій у справі Сирії ветувала прихильна Дамаску Росія.

Польща є непостійним членом Ради Безпеки ООН ушосте. Попередньо виконувала це завдання у 1996-1997 роках.

Джерело: Польське радіо