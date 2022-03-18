Польща оголосила про створення антипутінського щита та дерусифікацію економіки

Польська влада планує позбавитися залежності від російських енергоносіїв та захистити власний бізнес від інфляційних впливів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни в польській економіці під впливом російської агресії проти сусідньої України. Про це пише tvn24.

Моравецький оголосив про створення «антипутінського щита». Головне завдання цього щита, пояснив польський прем’єр – не допустити зростання цін на продукти харчування.

Задля цього уряд планує субсидіювати вітчизняних фермерів. Зокрема, субсидії будуть виділені на добрива, оскільки саме на цю частину процесу виробництва продуктів харчування польські фермери несуть найбільші витрати. «Добрива, як де-факто один із компонентів усього процесу створення їжі, будуть нашим першим елементом антипутінського щита», – заявив Моравецький.

Крім того, уряд Польщі планує дерусифікувати вітчизняну економіку, позбавившись залежності від російських енергоносіїв. Для цього, зокрема, буде виділено 3 млрд злотих (більше 21 млрд грн) на рекапіталізацію компанії Gazsystem.

Матеуш Моравецький висловив сподівання, що Польща за кілька років позбавиться залежності від Путіна. Для цього уже були зроблені певні кроки – були побудовані балтійський газопровід, газопровід у Свіноуйсьце.

Нагадаємо, раніше Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

У свою чергу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія планує до середини травня презентували план щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.