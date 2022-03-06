Польща вказала єдиний спосіб, як зупинити Путіна

Польща наполягає на повному ембарго на всі енергоносії з РФ

Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України. Про це повідомив під час пресконференції у Варшаві заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, передає Укрінформ.

«Доки до Путіна йтимуть гроші за нафту, газ, вугілля, але ключовою тут є нафта, доти він може фінансувати війну. Тому ми й надалі закликатимемо, вестимемо переговори і боротимемося за те, щоб було запроваджено повні санкції на всі енергоносії, повне ембарго», - сказав Яблонський.

Він додав, що це єдиний спосіб зупинити надходження коштів до Росії, що зупинить війну.

За словами польського дипломата, зараз ЄС має надати Україні допомогу таких масштабів, які необхідні. Він визнав, що зараз величезні виклики є також і перед іншими країнами цієї частини Європи: Польщею, Словаччиною, Румунією та іншими.

Яблонський підкреслив, що підтримка України має бути більшою. «Ми як ЄС також є жертвами цієї агресії, оскільки Путін не має наміру зупинятися. Він хоче тотального домінування, консолідації своєї влади. Це реальний виклик для ЄС», - підкреслив заступник глави МЗС РП.

Він наголосив, що у світлі загрози РФ весь Захід має бути єдиним і підтримувати Україну.

Нагадаємо, США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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