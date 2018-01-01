Польща планує почати будівництво першої АЕС

У вересні минулого року уряд Польщі ухвалив рішення про будівництво першої в країні атомної електростанції

Після схвалення урядом Польщі у минулому році рішення про будівництво першої АЕС, готується фінансова модель її будівництва. Про це заявив міністр енергії країни Кшиштоф Тхужевський, передає«Польське радіо». За словами політика, триває підготовча робота до реалізації цього проекту. «Незабаром має бути опрацьована



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У вересні минулого року уряд Польщі ухвалив рішення про будівництво першої в країні атомної електростанції

Після схвалення урядом Польщі у минулому році рішення про будівництво першої АЕС, готується фінансова модель її будівництва.

Про це заявив міністр енергії країни Кшиштоф Тхужевський, передає«Польське радіо».

За словами політика, триває підготовча робота до реалізації цього проекту.

«Незабаром має бути опрацьована фінансова модель. Це дуже відповідальне завдання. Тому ми не можемо почати цієї будови та її не завершити. Хоча це може бути вже у майбутньому поза сферою мого впливу. Натомість ядерна електростанція у Польщі буде. Будова першого блоку почнеться, сподіваюся, ще за часів мого перебування у міністерстві», – наголосив Тхужевський:

У вересні минулого року уряд Польщі ухвалив рішення про будівництво першої в країні атомної електростанції.

У Польщі у 90-их роках зводилась велика ядерна електростанція у місцевості Жарновець у Поморському воєводстві. Після аварії на Чорнобильсокій АЕС будівництво було припинено, а проект заморожено.

Наразі невідомо, чи планується відновлення будівництва попередньої станції, чи зведення нової.