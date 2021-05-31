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    Польща полегшить іноземцям пошук роботи

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    Українців у Польщі приваблює географічна близькість до дому і порівняно вища зарплата - Польща полегшить іноземцям пошук роботи
    Українців у Польщі приваблює географічна близькість до дому і порівняно вища зарплата
    Фото з відкритих джерел

    Польські роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України

    Уряд Польщі хоче полегшити іноземцям пошук роботи в країні, особливо в тих професіях, де не вистачає робочої сили. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl з посиланням на заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івону Міхалек.

    «Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, почати тут працювати, особливо в тих професіях, де нам не вистачає робочої сили», – сказала вона.

    Зараз законодавчі зміни про працевлаштування іноземців перебувають на стадії розробки.

    Планується підвищити роль центрів працевлаштування в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і скоротити інші формальності. Процедури, пов’язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю цифровими. Паралельно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.

    «Є великий попит з боку роботодавців на співробітників з-за кордону. Щотижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля чи послуги, але і в інших областях, таких як інформаційно-комунікаційні технології», – сказала Міхалек.

    Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.

    До слова, Польща заявила про брак українських робітників на сезонних роботах. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.

    Додамо, що днями прикордонники втретє затримали поляка, який хотів збирати полуницю в Україні. З початку 2021 його вже затримували прикордонники Львівського та Чопського загонів. Поляка доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

    Теги: Польща торгівля іноземці українці робота праця гастербайтер трудові мігранти
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    Польща полегшить іноземцям пошук роботи