Польща полегшить іноземцям пошук роботи

Українців у Польщі приваблює географічна близькість до дому і порівняно вища зарплата

Українців у Польщі приваблює географічна близькість до дому і порівняно вища зарплата

Польські роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України

Уряд Польщі хоче полегшити іноземцям пошук роботи в країні, особливо в тих професіях, де не вистачає робочої сили. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl з посиланням на заступника міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івону Міхалек.

«Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, почати тут працювати, особливо в тих професіях, де нам не вистачає робочої сили», – сказала вона.

Зараз законодавчі зміни про працевлаштування іноземців перебувають на стадії розробки.

Планується підвищити роль центрів працевлаштування в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, і скоротити інші формальності. Процедури, пов’язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю цифровими. Паралельно ведеться робота над новою міграційною політикою країни.

«Є великий попит з боку роботодавців на співробітників з-за кордону. Щотижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук не тільки в таких галузях, як торгівля чи послуги, але і в інших областях, таких як інформаційно-комунікаційні технології», – сказала Міхалек.

Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.

До слова, Польща заявила про брак українських робітників на сезонних роботах. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.

Додамо, що днями прикордонники втретє затримали поляка, який хотів збирати полуницю в Україні. З початку 2021 його вже затримували прикордонники Львівського та Чопського загонів. Поляка доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд.