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    Сезонні роботи: Польща заявила про брак українських робітників

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    Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі - Сезонні роботи: Польща заявила про брак українських робітників
    Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі
    Фото: pmg.ua

    Карантин в Польщі через коронавірусу не вплинув на кількість постійних робочих місць для українців

    У Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, пише finance.ua.

    Сезон збору врожаю ягід у сусідній країні починається наприкінці травня. Але у Польщі побоюються, що велика частина врожаю фермерських господарств через цю проблему може зіпсуватись. Зокрема, врожай може залишившись незібраним на полях.

    Теж стосується і готелей, ресторанів та кафе. Працедавцям цієї галузі цьогоріч також бракує кандидатів на посади офіціантів, барменів, баристів, покоївок та кухарів.

    Як наголошується, карантин в Польщі через коронавірусу не вплинув на кількість постійних робочих місць для українців, але проблема браку робочої сили саме в сільському господарстві досі не вирішена.

    «У пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тис. сезонних працівників і більшість з них – українці. Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі, тоді як для українців ці ринки недоступні через пандемію», – розповіли в Gremi Personal.

    Нагадаємо, за даними опитування одного з пошукових сайтів, 9 із 10 власників бізнесу в Польщі не урізали зарплати українцям попри пандемію. А більшість – забезпечили робітників засобами особистого захисту та організовують роботу з дотриманням усіх карантинних норм і правил.

    Тим часом, у Польщі поліція затримала українців, які намагались вкрасти 740 літрів пального.

    Теги: Польща українці заробітчани ягода
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    Сезонні роботи: Польща заявила про брак українських робітників