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    Прикордонники втретє затримали поляка, який хотів збирати полуницю в Україні

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    Громадянин Польщі зізнався, що намагався потрапити на територію України для збору полуниці - Прикордонники втретє затримали поляка, який хотів збирати полуницю в Україні
    Громадянин Польщі зізнався, що намагався потрапити на територію України для збору полуниці
    Фото з відкритих джерел

    Поляка доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд

    У Закарпатській області прикордонники затримали громадянина Польщі за спробу незаконно перетнути кордон.

    Як повідомляє Держприкордонслужба, це вже третя спроба чоловіка потрапити на територію України.

    За інформацією прикордонників, чоловік зізнався, що намагався потрапити на територію України для збору полуниці.

    З початку 2021 його вже затримували прикордонники Львівського та Чопського загонів.

    Поляка доставили до прикордонного підрозділу для складання протоколу. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

    Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
    Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

    До слова, Польща заявила про брак українських робітників на сезонних роботах.

    Теги: прикордонники Польща Держприкордонслужба Закарпаття Україна робота
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    Прикордонники втретє затримали поляка, який хотів збирати полуницю в Україні