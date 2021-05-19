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    Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні

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    Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні - Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні
    Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні
    Фото: East News, Lukasz Solski

    Українцям будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson

    Українських заробітчан, які їдуть в Польщу, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні. Це буде вакцина Johnson & Johnson. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

    На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві бажаючим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson.

    «Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист», – заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.

    «Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництві, на сезонних робочих місцях побоюються спалаху коронавірусу, який згодом блокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення», –пояснює доктор Мазур.

    Теги: Польща вакцинація коронавірус
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    Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні