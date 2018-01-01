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    Польща пропонує НАТО розмістити центр командування на її території

    Північноатлантичний альянс має намір створити два нових центри командування в 2018 році
    Уряд Польщі задекларував, що клопотатиме про розміщення одного з нових центрів командування НАТО на своїй території. Про це повідомляє Польське радіо. Також в якості можливого місця дислокації командування називають Німеччину, остаточне рішення з цього питання повинне бути ухвалене в лютому. Нагадаємо: Північноатлантичний
    • Сьогодні, 08:28
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    Північноатлантичний альянс має намір створити два нових центри командування в 2018 році

    Уряд Польщі задекларував, що клопотатиме про розміщення одного з нових центрів командування НАТО на своїй території.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    Також в якості можливого місця дислокації командування називають Німеччину, остаточне рішення з цього питання повинне бути ухвалене в лютому.

    Нагадаємо: Північноатлантичний альянс має намір створити два нових центри командування в 2018 році. Зазначається, що перший з нових центрів командування повинен бути створений в США і його завданням стане допомога в швидкому переміщенні військ і обладнання через океан до Європи. У той же час другий командний центр планується створити в центральній частині Європи, він покликаний координувати пересування військ на континенті.

    Крім того, в НАТО планують також поліпшити інфраструктуру, зокрема дороги, мости, порти й аеропорти, необхідні при перевезенні військових сил. Всі зазначені дії мають стати відповіддю на посилення загрози російської агресії в регіоні.

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