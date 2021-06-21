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    Де найбільше хочуть працювати українські заробітчани (опитування)

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    Дедалі перспективнішим напрямком для трудової міграції стають скандинавські країни, зокрема Фінляндія - Де найбільше хочуть працювати українські заробітчани (опитування)
    Дедалі перспективнішим напрямком для трудової міграції стають скандинавські країни, зокрема Фінляндія
    Фото: volynnews.com

    Дедалі перспективнішим напрямком для трудової міграції стають скандинавські країни, зокрема Фінляндія

    Українські трудові мігранти, які зараз працюють в Польщі, найохочіше поїхали б до Німеччини або залишилися у Польщі. Про це йдеться в опитуванні під назвою «Іноземний працівник під час пандемії», поведеному у квітні-травні цього року польським агентством з працевлаштування EWL Group та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету серед іноземних трудових мігрантів в РП, з яких понад 92% є українцями.

    Дедалі перспективнішим напрямком для трудової міграції стають скандинавські країни, зокрема Фінляндія.

    Згідно з опитуванням, 90% респондентів не жалкує, що приїхали працювати до Польщі під час пандемії коронавірусу. Водночас 37% опитаних визнали, що скористалися рішенням уряду Польщі про автоматичне продовження дозволів на перебування і працю в РП під час пандемії коронавірусу.

    Попри те, що 79% опитаних працівників порадило б своїм близьким і знайомим пошуки роботи в Польщі, серед них зростає відсоток тих, хто вже розглядає для себе нові напрямки трудової міграції. Зокрема, від жовтня минулого року з 19% до 31% зросла кількість тих, хто шукає місце праці в інших країнах.

    Згідно з дослідженням, найбільше трудові мігранти хотіли б поїхати працювати до Німеччини (51%), Польщі (48%), Чехії (26%), США (25%) та Канади (23%). До десятки найпопулярніших напрямків міграції увійшли також скандинавські країни, як Норвегія (21%), Швеція чи Фінляндія (17%).

    Аналізуючи результати дослідження в EWL Group зазначають, що Польща й надалі залишається привабливим місцем праці для трудових мігрантів. Тим не менше, з перспективою офіційного завершення пандемії коронавірусу усе більше заробітчан шукає варіант працевлаштування в інших країнах.

    Як зауважив директор з питань міжнародної рекрутації EWL Group Марцін Колодзєйчик, незабаром розпочнеться «справжній європейський бій» за трудового мігранта зі східної Європи. Зокрема, трудових мігрантів починають активніше запрошувати країни Балтії чи Фінляндія. У пошуках нових рішень щодо залучення мігрантів перебувають Чехія та Словаччина. Німеччина поки що не лібералізувала свій ринок для трудових мігрантів зі сходу, але невідомо як ця ситуація виглядатиме у майбутньому.

    На переконання Колодзєйчика, уряд Польщі має зробити усе можливе, щоб країна й надалі залишалася місцем першого вибору серед трудових мігрантів зі східної Європи. Кроком у цьому напрямку може бути подальша лібералізація міграційної політики у Польщі.

    Як відомо, станом на сьогодні у Польщі проживає і працює понад мільйон трудових мігрантів з України.

    Як раніше писав «Главком», у Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.

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    Теги: Польща трудові мігранти
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    Де найбільше хочуть працювати українські заробітчани (опитування)