Польща занепокоєна хаотичними виходом Британії із ЄС



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1 млн. поляків проживає і працює в Великій Британії

Представники польського уряду заявили про те, що не можна повністю виключати можливість виходу Великої Британії із ЄС без всеосяжної угоди щодо майбутнього формату відносин.

При цьому ризики такого сценарію значно зростуть на думку Варшави, якщо Лондон і Брюссель не прийдуть до домовленості до жовтня 2018 року. Саме в цей час має пройти черговий саміт лідерів глав держав і урядів ЄС, який буде приймати рішення щодо подальшого розвитку подій по виходу Великої Британії. Як наслідок, Варшава має намір готуватися до найбільш негативного розвитку подій, який безпосередньо може задіти її громадян і підприємства.

На сьогодні в Великій Британії проживає і працює до 1 млн. громадян Польщі, статус яких у випадку відсутності угоди із ЄС буде поставлений під питання. Однак на фоні голосування в червні 2016 року щодо виходу Британії із ЄС кількість поляків, яка приїздить в дану країну зменшилася. При цьому різниця між імміграцією і еміграцією в Велику Британію все одно залишається на користь першої – так минулого місяця приїхало на 100 тисяч більше осіб чим виїхало.