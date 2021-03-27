У Польщі можуть запровадити комендантську годину
«Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант» – міністр
«Пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень» – МОЗ Польщі
В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.
Як повідомляє RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.
«Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії – від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант», – зазначив міністр.
Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення «важких» хворих до менш вражених регіонів.
За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.
Від сьогодні у Польщі набирають чинності додаткові карантинні обмеження – закриваються дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.
Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я України оновило поділ на карантинні зони та додало Рівненську та Чернігівську області до червоної.