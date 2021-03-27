У Польщі можуть запровадити комендантську годину

«Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант» – міністр

«Пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень» – МОЗ Польщі

В уряді Польщі не виключають, що у разі подальшого погіршення ситуації з коронавірусом в країні доведеться запровадити комендантську годину.

Як повідомляє RMF24, про це у відповідь на запитання журналістів сказав міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

«Ситуація вже критична. Ми враховуємо різні сценарії – від більш оптимістичних до найбільш песимістичних. Якщо за тиждень-півтора ми не побачимо зміни тенденції, нам точно доведеться розглядати такий варіант», – зазначив міністр.

Він сказав також, що у Сілезькому воєводстві, яке серед лідерів за швидкістю поширення вірусу, починають підготовку для перевезення «важких» хворих до менш вражених регіонів.

За його словами, пік третьої хвилі очікувано припаде на Великдень.

У п’ятницю 26 березня приріст заражень коронавірусом у Польщі третій день поспіль встановив рекорд, вперше перевищивши 35 тисяч випадків за добу. Лиш за два дні до цього найвищим показником були 30 тисяч.

У суботу МОЗ повідомив про 31757 нових хворих. Кількість госпіталізованих наближається до 28 тисяч.

Від сьогодні у Польщі набирають чинності додаткові карантинні обмеження – закриваються дитсадки й перукарні, а також великі магазини меблів та будматеріалів. У тих магазинах, яким дозволено працювати, встановили обмеження на кількість відвідувачів.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу у всіх випадках, коли це можливо. Така рекомендація стосується і державних установ.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я України оновило поділ на карантинні зони та додало Рівненську та Чернігівську області до червоної.