На українському кордоні з’являться десять нових пунктів пропуску

Передбачена реконструкція 25 пунктів пропуску митниці

Сьогодні Кабінет міністрів прийняв розпорядження «Про затвердження плану заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки», яким, зокрема, передбачено реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25 діючих і будівництво 10 пунктів пропуску, у тому числі, на західному кордоні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

План заходів розроблений Мінфіном і Держмитслужбою відповідно до досягнутих міжнародних домовленостей та сучасних викликів у частині підвищення технічного оснащення митниці з метою забезпечення економічної безпеки держави.

«Прийняте сьогодні урядове рішення дозволить Україні отримати ще 35 пунктів пропуску із новітнім технічним обладнанням, яке мінімізує людський фактор при перевірці, а значить – і корупційні ризики. 25 з них буде модернізовано і 10 побудовано: 5 застарілих, ще з радянських часів та які продовжують функціонувати за тимчасовою схемою, а також 5 – абсолютно нових», –зазначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Прогнозний обсяг необхідного фінансування на облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, включно з 4,5 млрд грн на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту; 5,3 млрд грн – на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування.

Реалізація проекту здійснюватиметься, у тому числі, за рахунок польського кредиту, наданого у рамках Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Нагадаємо, 18 листопада 2021 року уряд призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України.

У січні 2021 року співробітники Київської митниці Держмитслужби склали 103 протоколи про порушення митних правил на загальну суму 10,6 млн грн.