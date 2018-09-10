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    Польське МЗС звільнило працівників, які мають дипломи російських вишів

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    Польське МЗС звільнило працівників, які мають дипломи російських вишів

    Наразі на керівних посадах немає осіб, які були б у списках співробітників «комуністичних служб» або випускників Московського МДІМВ

    Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що майже повністю очистило установу від випускників Московського держінституту міжнародних відносин (МДІМВ), а також працівників колишніх «комуністичних відомств».

    Про це у Twitter повідомив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

    «Команда управління МЗС була змінена майже на 100%. Зокрема, наразі на керівних посадах немає осіб, які були б у списках співробітників «комуністичних служб» або випускників Московського МДІМВ», — повідомив Чапутович.

    За його словами, з 2016 року відомство прийняло на роботу 435 нових співробітників.

    Він додав, що кадрова ротація підвищить ефективність діяльності міністерства.

     

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