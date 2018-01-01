Полторак обговорив співпрацю з керівником розвідників Пентагону

Полторак перебуває з візитом у США

У Міністерстві оборони України зацікавлені в розвитку співпраці з розвідкою оборонного відомства США. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України. У відомстві 3 лютого повідомили, що міністр оборони України Степан Полторак і керівник Головного управління розвідки МОУ Василь Бурба у Пентагоні зустрілися з директором розвідувального



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Полторак перебуває з візитом у США

У Міністерстві оборони України зацікавлені в розвитку співпраці з розвідкою оборонного відомства США. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України.

У відомстві 3 лютого повідомили, що міністр оборони України Степан Полторак і керівник Головного управління розвідки МОУ Василь Бурба у Пентагоні зустрілися з директором розвідувального управління Міноборони США Робертом Ешлі.

За повідомленням, сторони обговорили ситуацію у сфері безпеки в країні та світі, а також перспективи подальшої співпраці між розвідувальними підрозділами обох країн. Подробиць зустрічі в Міноборони не наводять.

Полторак перебуває з візитом у США. 2 лютого він провів зустріч із міністром оборони США Джеймсом Маттісом. Полторак подякував американській стороні за рішення про надання Україні оборонної летальної зброї.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.