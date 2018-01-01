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    Полторак обговорив співпрацю з керівником розвідників Пентагону

    Полторак перебуває з візитом у США
    У Міністерстві оборони України зацікавлені в розвитку співпраці з розвідкою оборонного відомства США. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України. У відомстві 3 лютого повідомили, що міністр оборони України Степан Полторак і керівник Головного управління розвідки МОУ Василь Бурба у Пентагоні зустрілися з директором розвідувального
    • Сьогодні, 21:59
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    Полторак перебуває з візитом у США

    У Міністерстві оборони України зацікавлені в розвитку співпраці з розвідкою оборонного відомства США. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України.

    У відомстві 3 лютого повідомили, що міністр оборони України Степан Полторак і керівник Головного управління розвідки МОУ Василь Бурба у Пентагоні зустрілися з директором розвідувального управління Міноборони США Робертом Ешлі.

    За повідомленням, сторони обговорили ситуацію у сфері безпеки в країні та світі, а також перспективи подальшої співпраці між розвідувальними підрозділами обох країн. Подробиць зустрічі в Міноборони не наводять.

    Полторак перебуває з візитом у США. 2 лютого він провів зустріч із міністром оборони США Джеймсом Маттісом. Полторак подякував американській стороні за рішення про надання Україні оборонної летальної зброї.

    Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

    Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння  американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

    США міністр Міноборони Степан Полторак
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