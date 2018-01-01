Полторак розповів про терміни передачі Україні «Джевелінів»

Полторак у Пентагоні обговорив механізм передачі протитанкових засобів

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу «Джевелінів» буде прийнято «дуже своєчасно», а часові рамки не мають значення. Про це Полторак розказав в ефірі передачі «Час-Time» на «Голосі Америки». «Ми сьогодні про це говорили. Ми обговорювали механізм передачі



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Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin

Полторак у Пентагоні обговорив механізм передачі протитанкових засобів

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу «Джевелінів» буде прийнято «дуже своєчасно», а часові рамки не мають значення.

Про це Полторак розказав в ефірі передачі «Час-Time» на «Голосі Америки».

«Ми сьогодні про це говорили. Ми обговорювали механізм передачі протитанкових засобів. Ми говорили і (про) інші питання,пов’язані із підготовкою особового складу і порядку передачі. Я думаю, що рішення про передачу «Джевелінів» в Україну буде прийнято дуже своєчасно і дуже правильно», – відповів Полторак на питання про терміни поставок зброї.

За його словами, не так важливо, коли Україна отримає ці протитанкові комплекси, як сам факт того, що вони будуть надані.

«Це дуже серйозний, потужний сигнал Україні про те, що вона залишилась не сам на сам з Росією і це сигнал самій Росії, що нас підтримує весь світ. Крім того це потужний сигнал і іншим колегам, з якими ми працюємо, що треба більш активніше працювати з Україною», – пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.