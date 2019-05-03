Коломойський назвав війну на Донбасі «громадянським конфліктом»



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Олігарх Ігор Коломойський

За словами Коломойського, на сході України «воюють українці з українцями»

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що війна на сході України – це «громадянський конфлікт».

Про це він заявив в інтерв’ю Bihus.info.

«Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально, а це громадянський конфлікт», - вважає він.

За словами Коломойського, на сході України «воюють українці з українцями», а Росія «підтримує одну частину українців і якби її не було, то українці уже давно помирилися».

На думку Коломойського, спровокувала і організувала конфлікт з однієї сторони Росія, а з другої – «революціонери, які бігали по парламенту і відміняли закони» і також «взаємна ненависть».

Він вважає, що в Україні відбувається «внутрішній громадянський конфлікт, внутрішня громадянська війна, яка має гарячу фазу на Донбасі і холодну фазу по всій країні».

Також Коломойський заявив, що під час президентських виборів вони з главою МВС Арсеном Аваковим «вболівали проти» діючого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що повернеться в Україну після оприлюднення офіційних результатів президентських виборів, де перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський.