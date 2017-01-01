Поляки звинуватили українських прикордонників у «різдвяних» чергах

У період 22-24 грудня час очікування на перетин польсько-українського кордону на деяких пунктах пропуску сягав 10-15 годин

У Прикордонній службі Польщі стверджують, що за довгі черги на кордоні 22-24 грудня відповідає українська сторона. Зокрема, на пунктах пропуску українські митники почали вимагати від українських водіїв, які мають автомобілі на іноземній реєстрації, заповнення декларацій про ввезення такого автомобіля, заявила речниця Прикордонної служби Польщі



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Черги на кордоні

У період 22-24 грудня час очікування на перетин польсько-українського кордону на деяких пунктах пропуску сягав 10-15 годин

У Прикордонній службі Польщі стверджують, що за довгі черги на кордоні 22-24 грудня відповідає українська сторона.

Зокрема, на пунктах пропуску українські митники почали вимагати від українських водіїв, які мають автомобілі на іноземній реєстрації, заповнення декларацій про ввезення такого автомобіля, заявила речниця Прикордонної служби Польщі Агнешка Голіас, пише Укрінформ.

«Ми отримали інформацію від української сторони, що відтепер під час першого перетину кордону власник такого автомобіля зобов'язаний заповнити письмову декларацію для подальшої реєстрації у Державній фіскальній службі України», - заявила Голіас. Вона додала, що ця інформація до них надійшла напередодні свят.

За словами речниці Прикордонної служби, довгі черги на кордоні були викликані саме збільшенням інтенсивності руху у період свят, а також необхідністю заповнення цих декларацій.

«Це - головна причина черг на кордоні. З польської сторони у цей період не було якихось аварій в роботі системи перевірки. Якщо українська сторона не приймає автомобілі, то ми змушені чекати. Якщо ми здійснимо перевірку, а українська сторона не прийме автомобілі, то вони змушені чекати з польського боку кордону, поки українська сторона почне швидше здійснювати перевірку», - зазначила речниця Прикордонної служби РП.

Голіас зауважила, що головна причина автомобільних черг на кордоні - це необхідність водіям автомобілів на іноземній реєстрації раз на п'ять днів перетинати кордон відповідно до українського законодавства. Вона додала, що на 75% черги на кордоні генерують саме автомобілі на іноземній реєстрації українських власників.

Як повідомлялося, у період 22-24 грудня час очікування на перетин польсько-українського кордону на деяких пунктах пропуску сягав навіть 10-15 годин.