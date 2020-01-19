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    Суспільство

    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)

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    <span>Сьогодні православні українці відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення, одне з головних християнських свят</span> - Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Сьогодні православні українці відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення, одне з головних християнських свят
    Фото Главком

    Московський патріархат у Києві воду святив

    19 січня православні українці відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення, одне з головних християнських свят

    Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору.

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    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
    Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)

    Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в Дніпро.

    Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.

    Читайте також: Водохреща: що потрібно робити в цей день
    церква свята Дніпро хрещення Митрополит Онуфрій традиції
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