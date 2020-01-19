Московська церква освятила води Дніпра (фоторепортаж)
Сьогодні православні українці відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення, одне з головних християнських свят
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Московський патріархат у Києві воду святив
19 січня православні українці відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення, одне з головних християнських свят
Сьогодні, у день Хрещення Господнього предстоятель Української Православної Церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив води Дніпра в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору.
Після освячення води всі бажаючі мали змогу зануритися в Дніпро.
Нагадаємо, як правильно святкувати Хрещення Господнє: традиції та обряди свята.
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