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    Помер дисидент, якого СРСР обміняв на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана

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    У Великій Британії помер відомий письменник Буковський - Помер дисидент, якого СРСР обміняв на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана
    У Великій Британії помер відомий письменник Буковський

    Буковський помер на 77-му році життя

    У неділю, 27 жовтня, у Великобританії на 77 році життя помер радянський і російський правозахисник, дисидент і письменник Володимир Буковський.

    Про це повідомляється на сайті письменника.

    Він пішов з життя в місцевому госпіталі, причиною стала зупинка серця.

    Як повідомили представники Буковського, в останні роки у нього було слабке здоров'я.

    Про місце прощання і дату похорону буде повідомлено додатково.

    Буковський в 60-70-ті роки минулого століття був відомим діячем дисидентського руху в СРСР і в 1972 році був засуджений за «антирадянську агітацію» до двох років в’язниці і п’яти років заслання.

    У 1976 році в аеропорту Цюріха нейтральної Швейцарії влада СРСР обміняла письменника на лідера Комуністичної партії Чилі Луїса Корвалана, який перебував в ув’язненні в цій країні. З тих пір Буковський постійно проживав в Кембриджі.

    Буковський - автор ряду книг, в тому числі «Листи російського мандрівника», «Московський процес», «Золотий ешелон». Відзначається, що в останні роки він тяжко хворів, але продовжував писати для ЗМІ і давати інтерв'ю. 

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