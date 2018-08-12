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    У світі

    У Лондоні помер нобелівський лауреат з літератури

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    У Лондоні помер нобелівський лауреат з літератури

    Усього Відіадхар Сураджпрасад Найпол написав понад 30 книг

    На 86-му році життя помер британський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Сураджпрасад Найпол. Про це в неділю, 12 серпня, повідомила ВВС.

    Відзначається, що письменник помер у своєму будинку в колі сім'ї. Причина смерті не називається.

    «Він був гігантом, у всьому, чого досягав, і він помер в оточенні тих, кого він любив», - повідомила дружина покійного Надира.

    За її словами, Найпол «прожив життя, яке було сповнене дивовижної творчості».

    Найпол, британець індійського походження, народився на островах Тринідад і Тобаго, які в той час були британською колонією, закінчив Оксфордський університет.

    Його перша книга «Містичний масажист» була опублікована в 1951 році, а через десятиліття він опублікував свій знаменитий роман «Будинок для містера Бисваса», який писав більше трьох років. Усього він написав понад 30 книг, у тому числі «Вигин річки» і «Територія темряви».

    У 1971 році він став лауреатом Букерівської премії, а в 2001 році - Нобелівської премії.

    Джерело: Укрінформ

    смерть Велика Британія письменник
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