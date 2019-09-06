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    Помер еспрезидент Зімбабве Мугабе

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    Перший президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років - Помер еспрезидент Зімбабве Мугабе
    Перший президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років

    Мугабе очолив Зімбабве в 1980 році як прем'єрміністр і залишався на чолі держави до 2017 року

    На 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

    Роберт Мугабе з 1980 року був прем'єр-міністром Зімбабве упродовж 7 років, а з 1987 року незмінно очолював країну протягом 30 років. 15 листопада 2017 року у Зімбабве відбувся військовий переворот, у результаті якого Мугабе відсторонили від влади й помістили під домашній арешт. На його місце призначили віцепрезидента Еммерсона Мнангагву.

    30 липня 2018-го у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Перемогу здобув Еммерсон Мнангагва, який очолив країну після Мугабе.

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