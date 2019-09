Помер еспрезидент Зімбабве Мугабе

Мугабе очолив Зімбабве в 1980 році як прем'єрміністр і залишався на чолі держави до 2017 року

На 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

BREAKING: Former leader of Zimbabwe Robert Mugabe dies aged 95.



He led country for two spells from 1980 to a dramatic exit in 2017