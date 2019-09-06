Помер еспрезидент Зімбабве Мугабе



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Перший президент Зімбабве Роберт Мугабе помер у віці 95 років

Мугабе очолив Зімбабве в 1980 році як прем'єрміністр і залишався на чолі держави до 2017 року

На 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

BREAKING: Former leader of Zimbabwe Robert Mugabe dies aged 95.



He led country for two spells from 1980 to a dramatic exit in 2017, read more here: https://t.co/H0YqGmtuEn pic.twitter.com/1958pUOUDb — Sky News (@SkyNews) 6 сентября 2019 г.

Роберт Мугабе з 1980 року був прем'єр-міністром Зімбабве упродовж 7 років, а з 1987 року незмінно очолював країну протягом 30 років. 15 листопада 2017 року у Зімбабве відбувся військовий переворот, у результаті якого Мугабе відсторонили від влади й помістили під домашній арешт. На його місце призначили віцепрезидента Еммерсона Мнангагву.

30 липня 2018-го у Зімбабве відбулись вибори президента: на дільниці прийшло 75% виборців. Уперше з 2002-го року на вибори допустили міжнародних спостерігачів. Перемогу здобув Еммерсон Мнангагва, який очолив країну після Мугабе.