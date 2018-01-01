Юрій Курлін – заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу

27 лютого на 89-му році помер легенда світової авіації Юрій Курлін, повідомили на авіаційному підприємстві «Антонов». «Держпідприємство «Антонов» із глибоким сумом повідомляє, що 27 лютого 2018 року на 89-му році пішов з життя заслужений льотчик-випробувач СРСР, герой Радянського союзу, легенда світової авіації Юрій



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Юрій Курлін – заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу

27 лютого на 89-му році помер легенда світової авіації Юрій Курлін, повідомили на авіаційному підприємстві «Антонов».

«Держпідприємство «Антонов» із глибоким сумом повідомляє, що 27 лютого 2018 року на 89-му році пішов з життя заслужений льотчик-випробувач СРСР, герой Радянського союзу, легенда світової авіації Юрій Курлін», – йдеться в повідомленні в Facebook.

Відзначається, що Курлін «назавжди залишиться в пам’яті всіх колег, багатьох учнів, шанувальників авіації і просто людей, які мали щастя знати його і хоча б раз спілкуватися з ним – надзвичайною, яскравою особистістю, геніальним льотчиком, доброю і чуйною людиною».

«Найчастіше ім’я Юрія Володимировича пов’язують з першим у світі широкофюзеляжним літаком, який свого часу здійснив світовий фурор та залишився багато в чому неперевершеним, найбільшим в світі турбогвинтовим літаком – з Ан-22 «Антей». Символічно, що саме цього дня 53 роки тому екіпаж під командуванням Юрія Курліна вперше підняв цього антоновського велетня в повітря. Юрій Володимирович навічно залишиться в пам’яті всіх колег, багатьох учнів, шанувальників авіації та просто людей, які мали щастя знати його та хоча б раз спілкуватися з ним – надзвичайною, яскравою особистістю, геніальним льотчиком, доброю та чуйною людиною», – йдеться в повідомленні підприємства.