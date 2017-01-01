Помер найвідоміший рок-співак Франції

Джонні Голлідея називали «французьким Елвісом Преслі»

У віці 74 років помер Джонні Голлідей - найбільша рок-зірка Франції. Про це повідомила його дружина. Чоловік хворів на рак легенів. Співак, справжнє ім'я якого Жан-Філіп Смет, продав близько 100 мільйонів записів і зіграв у низці фільмів. Саме Голлідей, якого називали «французьким Елвісом Преслі», першим почав виконувати рок-н-рол



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Французи називали його «Наш Джонні»

Джонні Голлідея називали «французьким Елвісом Преслі»

У віці 74 років помер Джонні Голлідей - найбільша рок-зірка Франції. Про це повідомила його дружина.

Чоловік хворів на рак легенів.

Співак, справжнє ім'я якого Жан-Філіп Смет, продав близько 100 мільйонів записів і зіграв у низці фільмів.

Саме Голлідей, якого називали «французьким Елвісом Преслі», першим почав виконувати рок-н-рол французькою.

1997 року президент Жак Ширак вручив йому орден Почесного легіону.

Французи називали його «Наш Джонні». Однак за межами країн із франкомовним населенням він був маловідомий.

Газета USA Today якось назвала його «найбільшою рок-зіркою, про яку ви ніколи не чули».

У 1950-х роках під впливом Елвіса Преслі він відійшов від французького класичного «шансону» і почав співати рок-н-рол французькою мовою.

«Джонні Голлідей нас залишив», - ідеться у заяві його дружини Летиції, яку цитує агентство AFP. «Я пишу ці слова й не вірю в них, але все ж це правда. Мій чоловік вже не з нами», - зазначила вона.

Після звістки про смерть співака президент Франції Еммануель Макрон сказав: «В кожному з нас є трохи Джонні».

Джерело: ВВС Україна