Помер пастор, якого звільнили з полону «ДНР»

Хомченка у полоні бойовиків катували представники російської розвідки

Помер пастор Олександр Хомченко, який пройшов через катування бойовиків підтримуваного Росією терористичного угруповання «ДНР». Про це повідомляє Радіо Свобода. Хомченку було 59 років. Останнім часом він вів богослужіння у Мар’їнці. Зазначається, що до подій весни 2014 року, відомих як «русская весна», Хомченко



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Пастор Олександр Хомченко

Хомченка у полоні бойовиків катували представники російської розвідки

Помер пастор Олександр Хомченко, який пройшов через катування бойовиків підтримуваного Росією терористичного угруповання «ДНР».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Хомченку було 59 років. Останнім часом він вів богослужіння у Мар’їнці.

Зазначається, що до подій весни 2014 року, відомих як «русская весна», Хомченко був пастором протестантської церкви у Донецьку.

Хомченко був одним із організаторів «Молитовного Майдану» у Донецьку і, за його словами, вів богослужіння навіть тоді, коли «російські танки уже же увійшли у Донецьк». Після одного з богослужінь Хомченка арештували. Дев’ять днів його утримували у захопленому приміщенні обласного управління МВС Донецька, а пізніше – у бомбосховищі військового комісаріату Макіївки.

Після звільнення Хомченко розповів правозахисникам Центру громадянських свобод, що його дуже били і піддавали тортурам, зокрема на дибі. За словами Хомченка, його катували представники російської розвідки.

«Коли мене підняли на дибу і одягли протигаз – в очах потемніло. Я відчув, що втрачаю свідомість та інстинктивно набрав повітря у легені, а вони підставили ватку з нашатирним спиртом. Потім перекривали кран, а потім відкривали і занурювали шланг у воду», – розповідав пастор Хомченко.

Як повідомлялося, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбулося масштабне звільнення заручників - з окупованої території повернулися 73 українці. Україна передала бойовикам 233 людини.