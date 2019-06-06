Помер письменник і Герой України Юрій Мушкетик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Мушкетик помер на 90-му році життя

Мушкетик пішов з життя вранці 6 червня

Український письменник Юрій Мушкетик помер на 90-му році життя. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook.

«Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу», - написав Сидоржевський.

Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року у селі Вертіївка Чернігівської області. Очолював Національну спілку письменників України у 1986 - 2001 роках. Написав такі романи, як «Крапля крові» (1964), «Рубіж» (1984), повість «Жовтий цвіт кульбаби» (1984).

Зазначимо, що у березні Мушкетик потрапив у невеличку неприємну історію. Він тоді заявив, що не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка на майбутніх президентських виборах. Про це він повідомив після оприлюднення заяви відомих українських письменників» які, як повідомляється, «закликали голосувати за Порошенка.

«Прошу не використовувати мене у боротьбі за посаду президента України. Я не давав згоди на використання мого імені у політичній заяві на підтримку Петра Порошенка», – заявив Мушкетик.

Як повідомляв перед цим «Главком», відомі українські письменники закликали голосувати за Порошенка. Додамо, що тоді документ підписали такі видатні українські літератори, як Іван Дзюба, Василь Герасим'юк, Любов Голота, Богдан Горинь, Віктор Женченко, Микола Жулинський, Анатолій Кичинський, В’ячеслав Медвідь, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Михайло Сидоржевський, Віктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз і Юрій Щербак.







